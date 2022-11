Concert de la Sainte-Cécile « Les Pyrénées en musique » Soues, 26 novembre 2022, Soues.

Concert de la Sainte-Cécile « Les Pyrénées en musique »

2022-11-26 – 2022-11-26

L’orchestre d’harmonie des écoles de musique de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées vous invite à fêter la Sainte Cécile, patronne des musiciens.

Cette année, un événement exceptionnel vous est proposé puisque l’orchestre d’harmonie invite cinq musiciens issus de la Musique de la Garde Républicaine de Paris. Cet ensemble référence est la vitrine de la pratique musicale de l’orchestre d’harmonie en France.

1ÈRE PARTIE :

Les pourquoi pas – Ensemble de la Musique de la Garde Républicaine de Paris

De bases classiques solides mais imprégnés d’influences musicales diverses, portés vers l’animation musicale et les moments de convivialité, ces cinq musiciens se sont décidés à créer une formation aussi polyvalente dans son emploi qu’atypique dans sa constitution. Ils ont pris le parti d’apporter la vélocité et la douceur du timbre du saxophone alto (Gilles GUILLEMART) à trois instruments de la famille des cuivres : le bugle (Jean-Philippe BÉNESSE), le saxhorn basse (Marc ANDRÉ) et le tuba (Vincent COLART). Une batterie (Laurent PALANGIÉ) pour la touche rythmique et un répertoire d’un absolu éclectisme et vous obtenez : Les Pourquoi pas !

Attendez-vous à être subjugués par leur technique instrumentale, la beauté de leurs arrangements de musique jazz, film, classique… et leur humour !

2ÈME PARTIE :

Orchestre d’harmonie des écoles de musique Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Après un passage remarqué au festival de musique classique de Capvern cet été, voici donc les Pourquoi pas de retour dans nos Pyrénées. Et quoi de mieux de les inviter en deuxième partie avec l’orchestre pour célébrer les Pyrénées en musique !

En effet, le programme de l’orchestre d’harmonie (composé d’une cinquantaine de musiciens) sera axé autour de musiques catalanes (chant de Noël El noi de la mare), chansons et musiques basques (Agur Jaunak, Txistu Danza…), peut-être que l’envie vous prendra de danser le paso-doble ou de chanter O bellos mountagnos (avec Jean-Philippe BÉNESSE au cornet solo)… Une évocation irlandaise vous sera proposée avec Marc ANDRÉ (Bagnérais d’origine !).

Enfin, une création musicale inédite aura lieu sous la plume et la baguette de deux jeunes et talentueux musiciens de l’orchestre : Emma BERGMANS et Maxime ANDRÉ.

Venez nombreux : nous vous promettons un beau programme en perspective !

