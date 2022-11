Concert de la Sainte-Cécile Le Molay-Littry Le Molay-Littry Catégories d’évènement: 14330

Le Molay-Littry

Concert de la Sainte-Cécile Le Molay-Littry, 27 novembre 2022, Le Molay-Littry.

Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Dirigée par Fabrice Mahieu, directeur de l'école de musique intercommunale, la Philharmonie municipale des mineurs du Molay-Littry et l'orchestre de l'école de musique interpréteront de grands airs classiques, quelques musiques de films et des hommages aux grands noms de la chanson. 65 musiciens célébreront la Sainte Cécile, patronne des musiciens.

