Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Concert de la Sainte-Cécile Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Concert de la Sainte-Cécile Hauts de Bienne, 27 novembre 2021, Hauts de Bienne. Concert de la Sainte-Cécile Place Jean Jaurès Mairie de Morez – Salle d’honneur Hauts de Bienne

2021-11-27 – 2021-11-27 Place Jean Jaurès Mairie de Morez – Salle d’honneur

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne 5 10 EUR 1ère partie : Union Musicale d’Ambérieu en Bugey sous la direction de Lionel Alix.

2ème partie : Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin. +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/agenda/concert-de-la-saint-cecile 1ère partie : Union Musicale d’Ambérieu en Bugey sous la direction de Lionel Alix.

2ème partie : Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin. Place Jean Jaurès Mairie de Morez – Salle d’honneur Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Place Jean Jaurès Mairie de Morez - Salle d'honneur Ville Hauts de Bienne lieuville Place Jean Jaurès Mairie de Morez - Salle d'honneur Hauts de Bienne