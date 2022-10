Concert de la Sainte-Cécile Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Concert de la Sainte-Cécile Gujan-Mestras, 3 décembre 2022, Gujan-Mestras. Concert de la Sainte-Cécile

Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

2022-12-03 – 2022-12-03 Gujan-Mestras

Concert de la Sainte-Cécile

Maison des Associations, Gujan-Mestras
3 décembre 2022

L'orchestre gujanais célébrera la sainte patronne des musiciens lors du concert de Sainte-Cécile. La cinquantaine de passionnés interprétera un programme varié s'articulant traditionnellement autour d'oeuvres classiques avec également cette année des oeuvres modernes, révélant la richesse de l'ensemble à vent.

