Seine-Maritime Gonneville-la-Mallet L’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet organisent le concert de la Sainte-Cécile, le dimanche 27 novembre à 16h30 à la salle des fêtes de Gonneville-la-Mallet. Au programme : Johann Pachelbel, Jacob de Haan, Leonard Cohen et d’autres surprises… Une collecte sera effectuée au profit du téléthon. Entrée libre. L’Orchestre d’Harmonie de Gonneville-la-Mallet organisent le concert de la Sainte-Cécile, le dimanche 27 novembre à 16h30 à la salle des fêtes de Gonneville-la-Mallet. Au programme : Johann Pachelbel, Jacob de Haan, Leonard Cohen et d’autres surprises… Une collecte sera effectuée au profit du téléthon. Entrée libre. harmonie.gonneville@gmail.com http://www.ohgm.fr/?fbclid=IwAR09WlZKP0yDpiPVirulxIRjH0bWavs0uwK9atLxOGm6uhlx7eAqZZThcjg Gonneville-la-Mallet

