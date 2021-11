Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130, Fresnay-sur-Sarthe CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: 72130

Fresnay-sur-Sarthe

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Fresnay-sur-Sarthe, 4 décembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe. CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle André Voisin Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe EUR 5 L’Orchestre d’Harmonie des Alpes Mancelles présentera, lors de son traditionnel concert de la Sainte Cécile, un programme éclectique. Une partie du concert sera interprétée par l’orchestre junior de l’école de musique-danse-théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Réservation au 06 36 36 25 90 et billetterie sur place. Tarifs : 5€ / gratuit moins de 18 ans.

Selon les règles sanitaires en vigueur. Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

