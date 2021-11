Concert de la Sainte-Cécile et 10 ans de la Cadette Bordères-sur-l’Échez, 20 novembre 2021, Bordères-sur-l'Échez.

Les écoles de musique de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées fêtent la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Ce concert rassemblera plus de 80 musiciens sur scène.

A cette occasion, la jeunesse musicale sera au pouvoir !

Depuis plus de 10 ans, l’orchestre d’harmonie cadette des écoles de musique permet aux jeunes musiciens de l’école de musique de s’initier très rapidement à la pratique d’orchestre. Ce sont plus de 150 jeunes musiciens qui ont joué dans cet ensemble, interprété plus de 100 pièces du répertoire pour orchestre d’harmonie à l’occasion d’une trentaine de manifestations sur l’ensemble du territoire de l’agglomération (Petits As, Floralies borderaises, cérémonies du Souvenir des déportés à Odos, journées de la flûte à Aureilhan, fête des écoles de musique à Soues, Ibos, échange avec le Big band du Conservatoire à Séméac, cérémonie du 8 mai à Bours, soirée caritative “Timéo notre héros” à Orleix…).

Cet ensemble a été créé par Danielle Laurens en 2010 puis dirigé ensuite par Cédric Cieutat, professeur de Formation Musicale au Conservatoire Henri Duparc de Tarbes.

En première partie, l’orchestre d’harmonie cadette jouera un répertoire reprenant des pièces jouées lors de ces dernières années. Moment inédit également : la création d’une œuvre spécialement composée pour cet anniversaire par Benoît Barrail, Palois de naissance et professeur d’Education Musicale et de chant choral. Cette œuvre Roland, pièce pour orchestre d’harmonie s’inspire librement des aventures de Roland, guerrier franc et neveu de Charlemagne (selon la légende). La pièce narre particulièrement les derniers instants de la bataille de Roncevaux telle qu’elle est contée dans la célèbre Chanson de Roland.

En deuxième partie, l’orchestre d’harmonie des écoles de musique de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ensemble dans lequel jouent des « anciens » de la cadette, interprètera un programme varié mettant en valeur les belles couleurs des instruments à vent et percussions.

Deux moments en particulier sauront retenir notre attention : Marco Malet-Felicelli jouera en soliste à la trompette et au bugle accompagné de l’orchestre et Maxime André nous dévoilera sa composition intitulée « Adolescence ». Deux jeunes musiciens issus des écoles de musique qui justifient les moyens donnés à la culture et toute l’énergie déployée sans compter par leurs enseignants tout au long de leur parcours musical.

Enfin, certaines seront dirigées par des anciens musiciens qui ont été initié à la direction d’orchestre par Cédric Cieutat. En effet Emma Bergmans, Clément Touzillier, Léonie Duran et Simon Fouché auront à nouveau le plaisir de passer de l’autre côté du pupitre pour diriger ces deux orchestres. Un beau programme en perspective !

ecolesdemusique@agglo-tlp.fr +33 6 37 54 32 07 https://www.agglo-tlp.fr/ecoles-de-musique

