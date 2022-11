Concert de la Sainte Cécile Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Concert de la Sainte Cécile Dole, 20 novembre 2022, Dole. Concert de la Sainte Cécile

2 Rue d’Azans La Commanderie Dole Jura La Commanderie 2 Rue d’Azans

2022-11-20 – 2022-11-20

La Commanderie 2 Rue d’Azans

Dole

Jura EUR Concert de l’harmonie du CRD, direction David Partouche, dans un programme latino et jazz. +33 3 84 82 00 45 https://www.grand-dole.fr/conservatoire/ La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole

