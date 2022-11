Concert de la Sainte Cécile Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21300

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 A 16H La Musique Municipale de Chenôve vous propose à travers ce spectacle de découvrir ou de redécouvrir l’univers féérique du cirque, qu’il soit traditionnel ou contemporain. Pour ce spectacle, la Musique Municipale de Chenôve prend plaisir à collaborer avec la Compagnie AnXo. Fondée en 1866 comme fanfare du village de Chenôve, la Musique Muni­cipale de Chenôve passera tous les écueils de l’histoire jusqu’à nos jours. Elle aura à cœur de progresser sans cesse afin de toujours mieux représen­ter la commune qui l’a vu naître. Avec près de 150 ans d’existence, l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Chenôve s’est forgé une identité forte, fruit d’un travail méthodique, patient et exigeant sous la direction de ses différents chefs d’orchestre, Joseph Gelez, Victor Kaiser, Léon Weber et Thierry Weber secondés par les Présidents successifs Maurice Philizot, Jean­-Pierre Genot et Guy Descieux pour ces cinquante dernières années. Aujourd’hui avec son nouveau Président d’association Eric GENOT et son nouveau chef d’orchestre en tant que directeur musical Maxime PITOIS, la Musique Municipale de Chenôve a marqué la saison avec de magnifiques concerts au Cèdre. Une nouvelle année commence et de nouveaux moments prometteurs sont au programme. La billetterie sera tenue par l’association avec des permanences au Cèdre, dans la limite des places disponibles. Pour toute information merci de contacter la Musique Municipale de Chenôve à l’adresse suivante : mmcharmonie@gmail.com Page d’accueil Le Cèdre 9 Esplanade de la République Dijon

