Concert de la Sainte-Cécile de l’Union Musicale, 27 novembre 2022, .

Concert de la Sainte-Cécile de l’Union Musicale

2022-11-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-27

L’Union Musicale, harmonie centenaire et pimpante de la ville de Saint-Amand-Montrond, proposera son traditionnel concert de la Sainte-Cécile. Entre morceaux classiques et musiques festives, l’Union Musicale dispose d’un répertoire très éclectique qui ravit le public à chaque représentation. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L’Union Musicale, harmonie centenaire et pimpante de la ville de Saint-Amand-Montrond, proposera son traditionnel concert de la Sainte-Cécile. Entre morceaux classiques et musiques festives, l’Union Musicale dispose d’un répertoire très éclectique qui ravit le public à chaque représentation. Réservations uniquement par téléphone au 02 48 82 11 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

PIXABAY

dernière mise à jour : 2022-05-18 par