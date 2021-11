Sarrebourg Sarrebourg 57400, Sarrebourg CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE DE L’HARMONIE MUNICIPALE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg 57400 Concert de la Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale, dimanche 21 novembre 2021 à 15h00 à la salle des fêtes de Sarrebourg. Une première partie sera dirigée par Yves Scheppeler et e, seconde partie, la Musique Municipale de Brumath sous la direction de Christian Thoux. Gratuit sur réservation uniquement au 06 86 47 80 65 ou hms57.secretariat@gmail.com hms57.secretariat@gmail.com +33 6 86 47 80 65 Ville de Sarrebourg

