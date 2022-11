Concert de la Sainte Cécile de la chorale La Cantilène Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin

Concert de la Sainte Cécile de la chorale La Cantilène

28, rue Antoine Lecuyer Saint-Quentin 02100

2022-11-26

28, rue Antoine Lecuyer Saint-Quentin 02100

2022-11-26 – 2022-11-26 Saint-Quentin

02100 Les choristes de la Cantilène et leur chef de chœur Marie Paule Piney fêtent la Sainte Cécile ! Rendez-vous le samedi 26 novembre à 17 heures au musée des Beaux-Arts à Saint-Quentin. Les choristes de la Cantilène et leur chef de chœur Marie Paule Piney fêtent la Sainte Cécile ! Rendez-vous le samedi 26 novembre à 17 heures au musée des Beaux-Arts à Saint-Quentin. marie.line.magniant@wanadoo.fr +33 6 26 64 13 35 Saint-Quentin

