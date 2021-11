Chierry Chierry Aisne, Chierry Concert de la Sainte-Cécile Chierry Chierry Catégories d’évènement: Aisne

Chierry

2021-11-27 17:30:00 – 2021-11-27

La Fanfare de Chézy-sur Marne a le plaisir de vous inviter à son concert de Sainte-Cécile, le samedi 27 novembre à 17h30 20 dans la salle des fêtes de Chierry.

afougery@orange.fr +33 6 61 72 83 04

