Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Le dimanche 28 novembre, rendez-vous au théâtre des Ursulines pour le traditionnel concert de la Sainte-Cécile donné par l’Harmonie du Pays de Château-Gontier.

L'Harmonie du Pays de Château-Gontier vous présentera une sélection de morceaux variés vous offrant un riche panel de musiques ! Concert gratuit sur réservation au 06 81 97 53 33 Respect des mesures sanitaires en vigueur. Concert de la Sainte-Cécilé par l'Harmonie du Pays de Château-Gontier. +33 6 81 97 53 33 https://harmonie-pays-chateau-gontier.art/

Théâtre des Ursulines 4, bis, rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

