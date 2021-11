Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Concert de la sainte Cécile Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Concert de la sainte Cécile, 21 novembre 2021, Baume-les-Dames

2021-11-21 16:00:00 – 2021-11-21 20:00:00

5 EUR

Le concert de Sainte-Cécile organisé par l’harmonie municipale de Baume-les-Dames se déroulera, comme à l’accoutumée, en deux parties.

L’orchestre d’harmonie municipale de Baume-les-Dames recevra l’orchestre d’harmonie des Chaprais.

Inscriptions et information à l'Office de Tourisme de Baume les Dames info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98

Le concert de Sainte-Cécile organisé par l’harmonie municipale de Baume-les-Dames se déroulera, comme à l’accoutumée, en deux parties.

L’orchestre d’harmonie municipale de Baume-les-Dames recevra l’orchestre d’harmonie des Chaprais.

Quai du canal Centre d'Affaires et de rencontres Baume-les-Dames

