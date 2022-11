Concert de la Sainte-Cécile Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Gironde Barsac EUR La Banda Los Gaujos vous invite à fêter la Sainte-Cécile, en l’honneur des musiciens, le samedi 19 novembre, lors de son concert annuel à la salle Bastard à partir de 21h.

Avec ses 35 musiciens seniors et juniors, la Banda Los Gaujos explore une grande variété de musiques et d’ambiances : harmonie, jazz, populaire, musiques de films.

