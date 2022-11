Concert de la Sainte Cécile à Sanguinet Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

1 place de la Mairie Salle des Fêtes Sanguinet Landes Salle des Fêtes 1 place de la Mairie

2022-11-25 – 2022-11-25

Landes Concert de l’orchestre d’Harmonie de l’Atelier Musical de Sanguinet à 20H30, Salle des fêtes.

Entrée gratuite, programme « au chapeau » et buvette à l’entracte. +33 6 58 38 70 50 Atelier musical de Sanguinet AMS

