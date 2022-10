Concert de la Sainte Cécile 2022, 19 novembre 2022, .

Concert de la Sainte Cécile 2022



10 10 EUR La traditionnelle soirée revient après 2 ans d’absence, 2 ans d’attente!

Le méchant virus ne nous empêche désormais plus de nous retrouver pour fêter cet événement.

Pour ces retrouvailles quoi de mieux que la venue de la meilleure Banda de France, primée au concours mondial à Condom: la Banda Mescladis de Béziers! Dirigée par Hervé Fünfstück le magicien, qui né à Targon, a créé entre autres le Josem, notre école de musique MUSAÏQUE et sa banda légendaire les Los Musaïcos! Le retour aux sources le temps d’une soirée où vous pourrez vous régaler d’un repas complet !

Venez faire la fête avec nous, venez vous régaler les oreilles et les papilles avec nos 2 bandas réunies !

Musaique

