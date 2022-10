CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE, 19 novembre 2022, . CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE



2022-11-19 – 2022-11-19 17h Concert de la Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie de Palavas Entrée libre Eglise Saint-Pierre Infos : 06 66 39 18 88 ou 06 22 51 46 83 17h Concert de la Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie de Palavas Entrée libre Eglise Saint-Pierre Infos : 06 66 39 18 88 ou 06 22 51 46 83 +33 6 66 39 18 88 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville