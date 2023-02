CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN – LES GRANDS AIRS CELEBRES D’OPERA EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES, 14 février 2023, PARIS.

CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN –

LES GRANDS AIRS CELEBRES D’OPERA EGLISE SAINT GERMAIN DES PRES. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:15 (2023-02-14 au ). Tarif : 30.0 à 40.0 euros.

Concert de la Saint-Valentin Les Grands Airs Célèbres d'Opéra pour Soprano et Ténor Solistes : Clémence Lévy et Matthieu Justine Quatuor à cordes Hélios « Forêt paisible », Duo, in Indes Galantes de Rameau « C'est une chanson d'amour », Duo, in Les contes d'Hoffmann de Offenbach « L'amour est un oiseau rebelle », Duo, in Carmen de Bizet « Una furtiva lagrima », Solo Ténor, in Elisir d'amore de Donizetti « D'où viens-tu, que veux-tu » Duo, in Lakmé de Delibes « Menuet » du Quintette à cordes Op11 N°5 de Boccherini * « Reine de la Nuit », Solo Soprano, in La flûte enchantée de Mozart « Ange adorable », Duo, in Roméo et Juliette de Gounod « Tornami a dir che m'ami » , Duo, in Don Pasquale de Donizetti « Heure exquise », Duo, in La Veuve joyeuse de Lehár « Un di felice, eterea », Duo, in Traviata de Verdi « Libiamo, ne' lieti calici », Duo, in Traviata de Verdi « Happy we », Duo, in Acis et Galatée deHaendel * pièce en quatuor à cordes Fin du concert 21H45 Dynamique et éclectique, l'orchestre Hélios s'est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l'insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d'orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d'orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l'orchestre s'associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d'interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l'orchestre symphonique, en passant par l'ensemble de cuivres, l'orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l'orchestre Héliosd'aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Héliosd’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

