Église Notre-Dame de Lorette, le dimanche 13 février à 16:30

Dimanche13 février 2022 à 16 h30. Concert harpe et orgue, interprété par Odile Foulliaron et Sacha Dhénin.Ils joueront, entre autres, des œuvres de César Franck. Église Notre-Dame de Lorette 8 Rue Choron, 75009 Paris Paris Paris

2022-02-13T16:30:00 2022-02-13T18:30:00

