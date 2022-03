Concert de la Saint-Patrick Trégunc, 26 mars 2022, Trégunc.

Concert de la Saint-Patrick Trégunc

2022-03-26 – 2022-03-26

Trégunc Finistère

Musique Irlandaise – Tout public

Avec McDonnell Trio

La légende des McDonnell commence avec Michael, le père, dans le pub familial du comté de Kilkenny. Élevé à la musique traditionnelle irlandaise, il explore très tôt les scènes des bars londoniens puis vogue vers la France.

Il y nourrit ses deux fils, Simon et Kevin, d’un mélange de ballades folk et de bluegrass. De génération en génération, l’histoire continue et les enfants de Michael embarquent à leur tour au côté du père, pour naviguer sur trois voix et deux générations, et donner vie à des chansons irlandaises et des folk-songs sans frontières…

Au son du banjo, de la mandoline, de la guitare, de l’accordéon et du bodhran, cette trinité musicale révèle un véritable gospel irlandais.

Tarifs : Réduit 10€ / Prévente 12€ / Plein 15€

+33 2 98 50 95 93

