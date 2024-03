Concert de la Saint-Patrick : TAXMAN – Vendredi 15 mars Espace Jack Roubin Fenouillet, vendredi 15 mars 2024.

Concert de la Saint-Patrick : TAXMAN – Vendredi 15 mars Le groupe TAXMAN est originaire d’Albi et revisite depuis 2003 avec énergie et précision les standards blues rock d’hier et d’aujourd’hui. Vendredi 15 mars, 19h00 Espace Jack Roubin Renseignements

​TAXMAN vous propose un répertoire d’une quarantaine de morceaux allant du blues avec des reprises de SRV, Georges Thorogood, Paul Personne, au rock’n’roll avec les Stray Cats et autre groupes rockabilly, et enfin du rock plus puissant avec Steppenwolf, AC/DC, les Georgia Satellites, Aerosmith, Led Zeppelin… Sans oublier les bon vieux rockeurs drançais et d’autres surprises, bref, de quoi vous régaler pour cette soirée !

19h00 : bar bière et food trucks

20h00 : concert

Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 89 75 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fenouillet.fr/ »}]

concert fête