CONCERT DE LA SAINT PATRICK – SOLSTICE ET LES GA'COUSTIQUES Salle polyvalente rue des écoles Petit-Réderching Moselle

2023-03-11

Moselle Petit-Réderching L’Entente de Petit-Réderching-Siersthal vous propose de célébrer la Saint-Patrick avec Solstice en avant-première et les Ga’coustiques (sonorisation le Quai-son). Buvette et petite restauration sur place. Prévente disponible au Tabac Laurence à Petit-Réderching et à la boucherie Oliger à Dollenbach ou au 60 70 46 50 65. +33 6 70 46 50 65 rue des écoles Salle polyvalente Petit-Réderching

