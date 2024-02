Concert de la Saint Patrick Sepmes, samedi 23 mars 2024.

Concert pour célébrer la Saint Patrick avec 2 groupes musicaux Celtica et les Ceuilleurs de sons.

Animation musicale et bal dansant avec buvette et restauration sur place.

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 00:00:00

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire asso.septimus@laposte.net

