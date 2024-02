Concert de la Saint Patrick Marlenheim, vendredi 22 mars 2024.

Concert de la Saint Patrick Marlenheim Bas-Rhin

À l’occasion de la Saint-Patrick, la Médiathèque de Marlenheim et l’association Edo Music vous invitent à partager une ambiance de pub irlandais avec le groupe Celteast. Ce quatuor de musiciens vous emportera dans une atmosphère musicale captivante, empreinte d’émotion et de tradition.

Buvette et petite restauration sur place.

Tout public Entrée libre.

Organisé par la Médiathèque de Marlenheim et Edo Music 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

2a rue de l’usine

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

