Concert de la Saint Patrick Marlenheim, 18 mars 2022, Marlenheim.

Concert de la Saint Patrick Marlenheim

2022-03-18 – 2022-03-18

Marlenheim Bas-Rhin

À l’occasion de la Saint-Patrick, la Médiathèque de Marlenheim et l’association Edo Music vous invitent à partager une ambiance de pub irlandais avec le groupe Drops of Brandy. Ce duo irish/ folk vous emportera vers le son de l’Irlande, la musique traditionnelle jouée comme là-bas, avec les mêmes odeurs, les mêmes couleurs, des airs et des chansons chargés d’émotions.

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes à 19 h 30

2 sets musicaux à 20 h et 21 h 30

Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Tout public. Entrée libre.

Organisé par la Médiathèque de Marlenheim

+33 3 88 87 69 37

Marlenheim

