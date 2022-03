Concert de la saint patrick Coarraze, 19 mars 2022, Coarraze.

Concert de la saint patrick Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze

EUR 15 15 Heste Coarraze fêtera la Saint-Patrick. Pour l’occasion un repas, des animations musicales avec Arzhel Harpe et le groupe Harry Vedercho et un petit goût d’Irlande vous attendent. Pour cela, le dress code sera orange et vert aux couleurs de l’Irlande.

Au menu : salade de gésiers, potée auvergnate maison et dessert.

Réservation obligatoire car les places sont limitées.

Heste Coarraze fêtera la Saint-Patrick. Pour l’occasion un repas, des animations musicales avec Arzhel Harpe et le groupe Harry Vedercho et un petit goût d’Irlande vous attendent. Pour cela, le dress code sera orange et vert aux couleurs de l’Irlande.

Au menu : salade de gésiers, potée auvergnate maison et dessert.

Réservation obligatoire car les places sont limitées.

+33 6 16 98 21 26

Heste Coarraze fêtera la Saint-Patrick. Pour l’occasion un repas, des animations musicales avec Arzhel Harpe et le groupe Harry Vedercho et un petit goût d’Irlande vous attendent. Pour cela, le dress code sera orange et vert aux couleurs de l’Irlande.

Au menu : salade de gésiers, potée auvergnate maison et dessert.

Réservation obligatoire car les places sont limitées.

©heste coarraze

Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze

dernière mise à jour : 2022-03-05 par