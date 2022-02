Concert de la Saint Patrick – Celt’hickers Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Ychoux

Concert de la Saint Patrick – Celt’hickers Ychoux, 5 mars 2022, Ychoux. Concert de la Saint Patrick – Celt’hickers Salle des Fêtes Route Simon Dumartin Ychoux

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle des Fêtes Route Simon Dumartin

A l'occasion de la fête irlandaise de la Saint-Patrick, le Comité des fêtes d'Ychoux organise un concert des Celt'hickers (rock celtique, Dax), dégustation de bières* et restauration sur place. La Salle des fêtes d'Ychoux prendra des airs de pub irlandais le samedi 5 mars ! Ouverture des portes à 19h. Gratuit sous réserve des places disponibles. *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Salle des Fêtes Route Simon Dumartin Ychoux

