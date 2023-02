Concert de la Saint-Patrick – « Cap’taine Jack » Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet Catégories d’Évènement: Doubs

Oye-et-Pallet

Concert de la Saint-Patrick – « Cap’taine Jack », 18 mars 2023, Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet. Concert de la Saint-Patrick – « Cap’taine Jack » Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs

2023-03-18 21:00:00 – 2023-03-18 23:30:00 Oye-et-Pallet

Doubs Oye-et-Pallet Concert de la Saint-Patrick organisé par le Comité des Fêtes de Oye-et-Pallet. Sur scène : « Cap’taine Jack » pour du rock celtique ! Plus d’informations à venir. comite.oyeetpallet@gmail.com +33 6 81 06 35 66 Oye-et-Pallet

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Oye-et-Pallet Autres Lieu Oye-et-Pallet Adresse Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs Ville Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet lieuville Oye-et-Pallet Departement Doubs

Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oye-et-pallet oye-et-pallet/

Concert de la Saint-Patrick – « Cap’taine Jack » 2023-03-18 was last modified: by Concert de la Saint-Patrick – « Cap’taine Jack » Oye-et-Pallet 18 mars 2023 Doubs Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet, Doubs Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs

Oye-et-Pallet Oye-et-Pallet Doubs