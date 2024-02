Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc, vendredi 15 mars 2024.

Concert de la Saint-Patrick à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la brasserie Naùera fête la Saint-Patrick, en compagnie du groupe Mother Cover.

Vous serez accueillis dès 17h. Le concert débutera à 20h.

Food truck sur place pour la restauration par Pasta Melo et Epices et Piques à partir de 19h.

Et bien entendu vous trouverez au bar les produits de la brasserie, bières pression et en bouteilles, vins rouges et blancs, limonades artisanales et jus de fruits. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 17:00:00

fin : 2024-03-15

Zone industrielle Brasserie Nauera

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine k.meylan@nauera.com

