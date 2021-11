Concert de la Saint Étienne avec les Rhinwagges Meistratzheim, 26 décembre 2021, Meistratzheim.

Concert de la Saint Étienne avec les Rhinwagges Meistratzheim

2021-12-26 17:00:00 – 2021-12-26 19:00:00

Meistratzheim Bas-Rhin Meistratzheim

Cet ensemble travaille sur un répertoire de musique d’harmonie. L’orchestre a été créé en 1976, sans aucune attache villageoise, par un noyau de copains, anciens musiciens (amateurs) de la musique militaire du 153ème RIMECA de Mutzig.

Ces musiciens originaires d’un rayon de 50 km autour de Strasbourg et du pays de Bade se retrouvent dans la capitale alsacienne pour les répétitions. Depuis leur création, ils sont présidés par Frédy WEBER et dirigés par Philippe HECHLER, 1er prix de trompette au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Les Rhinwagges sont avant tout d’ardents défenseurs de la musique et du folklore alsaciens ; cela leur vaut d’être sollicités comme “Ambassadeurs de l’Alsace” à de nombreuses manifestations régionales, nationales et internationales.

Pass sanitaire impératif.

Concert donné par le l’orchestre de musique d’harmonie d’Rhinwagges

+33 3 88 95 54 37

Cet ensemble travaille sur un répertoire de musique d’harmonie. L’orchestre a été créé en 1976, sans aucune attache villageoise, par un noyau de copains, anciens musiciens (amateurs) de la musique militaire du 153ème RIMECA de Mutzig.

Ces musiciens originaires d’un rayon de 50 km autour de Strasbourg et du pays de Bade se retrouvent dans la capitale alsacienne pour les répétitions. Depuis leur création, ils sont présidés par Frédy WEBER et dirigés par Philippe HECHLER, 1er prix de trompette au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Les Rhinwagges sont avant tout d’ardents défenseurs de la musique et du folklore alsaciens ; cela leur vaut d’être sollicités comme “Ambassadeurs de l’Alsace” à de nombreuses manifestations régionales, nationales et internationales.

Pass sanitaire impératif.

Meistratzheim

dernière mise à jour : 2021-11-12 par