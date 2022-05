Concert de La Ruse – Challenge de l’Huître Moëlan-sur-Mer, 5 juin 2022, Moëlan-sur-Mer.

Concert de La Ruse – Challenge de l’Huître Port du Bélon Lieu-dit Belon Moëlan-sur-Mer

2022-06-05 19:30:00 – 2022-06-05 23:00:00 Port du Bélon Lieu-dit Belon

Moëlan-sur-Mer Finistère

Le Club Nautique du Belon et de l’Aven (CNBA) organise son challenge de l’huître annuel. Dans ce cadre, un concert du groupe La Ruse est prévu sur le port du Belon (Moëlan)à partir de 19h30. Il sera possible de manger des crêpes auprès de Keroulotte et de boire un verre à la buvette.

Du rock Guiguette festif servi par un quatuor rusé et énergique. A découvrir!

flo.hubert@hotmail.fr +33 6 84 62 94 01

