Concert de la résidence du Quint’Up Paimpol, 16 avril 2022, Paimpol.

Concert de la résidence du Quint’Up Rue Pierre Feutren Espace culturel “La Sirène” Paimpol

2022-04-16 – 2022-04-16 Rue Pierre Feutren Espace culturel “La Sirène”

Paimpol Côtes d’Armor

Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse, Ricardo Izquierdo sax, Josiah Woodson trompette, Arnaud Dolmen batterie Le duo intangible formé par le pianiste Mario Canonge et le bassiste Michel Zenino s’adjoint des musiciens les plus talentueux de la jeune génération pour former un quintet de haut vol, alliant jazz, Caraïbes et Hard Bop. Un jazz on ne peut plus rafraichissant, ancré dans la tradition, au modernisme dynamisé par le talent des jeunes interprètes complétant le quintet. Mario Canonge et Michel Zenino, plus symbiotiques que jamais, tiennent l’ensemble de mains de maitres, grâce à des compositions et des arrangements taillés sur mesure.

paimpoljazzcamp@gail.com +33 7 82 61 82 16

Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse, Ricardo Izquierdo sax, Josiah Woodson trompette, Arnaud Dolmen batterie Le duo intangible formé par le pianiste Mario Canonge et le bassiste Michel Zenino s’adjoint des musiciens les plus talentueux de la jeune génération pour former un quintet de haut vol, alliant jazz, Caraïbes et Hard Bop. Un jazz on ne peut plus rafraichissant, ancré dans la tradition, au modernisme dynamisé par le talent des jeunes interprètes complétant le quintet. Mario Canonge et Michel Zenino, plus symbiotiques que jamais, tiennent l’ensemble de mains de maitres, grâce à des compositions et des arrangements taillés sur mesure.

Rue Pierre Feutren Espace culturel “La Sirène” Paimpol

dernière mise à jour : 2022-04-01 par