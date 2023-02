CONCERT DE LA RENAISSANCE SALLE KINERET SAINT DENIS Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

EBV MUSIC (L-D-20-7037) PRESENTE : ce concert. Ebv Music présente la crème de la musique Madingue, musique folklorique de l'Afrique de l'ouest : Mvafoungbe Fofana, Rama l'étoile et Ramatou Diabaté le Samedi 22 Décembre à la Boule Noire lors du concert de la Renaissance.

Détails
Lieu SALLE KINERET
Adresse 17 Boulevard de la libération
Ville SAINT DENIS
Tarif 35.0-50.0

SAINT DENIS Seine-Saint-Denis