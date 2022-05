Concert de la promotion Pina Baush “L’épopée de Twitty” Salle de la Glacière Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Salle de la Glacière, le mercredi 15 juin à 18:30

Les élèves du 3ème cycle de formation musicale vous emmènent en voyage le temps d’un concert unique où vous découvrirez leurs propres morceaux de musique, créés pour valider leur dernière année de formation. Flûte traversière, piano, guitare, accordéon, violon, percussions, saxophone et clarinette vous transporteront dans le monde entier ! _Réservation au 05 56 12 19 40_ Retrouvez les élèves de 3ème cycle du conservatoire en concert le 15 juin ! Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde

2022-06-15T18:30:00 2022-06-15T20:00:00

