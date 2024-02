Concert de La Pianiste Rouge et Iono Lutrev Café-poème Livraisemblable Douarnenez, jeudi 15 février 2024.

Auteure-compositrice-interprète juchée sur piano à queue mobile équipé d’instruments électroniques, la Pianiste Rouge nous invite à découvrir une chanson à gros texte qui ne mâche pas ses sentiments. Du groove plein les chevilles et de la fantaisie dans les doigts, elle essaime ses compositions tendres et tapageuses, nous envoûte de sa voix grave et intime.

Iono Lutrev, c’est une femme-orchestre d’electro-pop punk à texte. Avec une boite à rythme, des synthétiseurs qu’elle tripote avec les mains et les pieds, une voix et une trompette. La fille cachée de Brigitte Fontaine et de Nina Hagen, qui couche en secret avec Frank Zappa. Une voix sensuelle, de la disto et des gros kicks.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15

Café-poème Livraisemblable 60 rue Jean Jaurès

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

