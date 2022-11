Concert de la pianiste norvégienne Oda VOLTERSVIK Castillonnès, 4 décembre 2022, Castillonnès.

Concert de la pianiste norvégienne Oda VOLTERSVIK

Salle de Carbonnier Castillonnès Lot-et-Garonne

2022-12-04 – 2022-12-04

Castillonnès

Lot-et-Garonne

15 15 EUR Oda Voltersvik – « (…) une extraordinaire artiste scandinave ! » (Per Brevig, Musicians Club New York) – s’est produite dans des lieux importants à l’échelle internationale.

En tant que soliste et chambriste, elle a donné des récitals pour de nombreuses sociétés de concert importantes et dans des salles de concert importantes en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour les années 2021 et 2022, elle a reçu l’honorable bourse de travail du Conseil norvégien des arts pour les artistes plus jeunes et nouvellement établis.

Retrouvez le programme sur le site de l’évènement.

+33 5 53 23 86 22

John Reshaur Enevoldsen

Castillonnès

