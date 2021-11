Sainte-Néomaye Sainte-Néomaye Deux-Sèvres, Sainte-Néomaye Concert de La Patte d’Oie – Les Polis Sont Acoustiques Sainte-Néomaye Sainte-Néomaye Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Spectacle "Tic Tac" des Polis Sont Acoustiques avec en 1ère partie Du haut d'en bas – Blues/ Rock. Réservation au 06 83 13 23 62

