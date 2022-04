Concert de la Nuit des Musées à Salagon Salagon,musée et jardins Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Salagon, musée et jardins, le samedi 14 mai

Rencontre départementale des jeunes guitaristes / 17h Les élèves de la discipline guitare des écoles de musique du réseau départemental des conservatoires se réunissent à Salagon pour partager leur art. Récital de Raphaël Feuillâtre / 18h Guitariste de renomée internationale, titulaire d’un master d’interprétation du CNSMDP et Vainqueur du très prestigieux concours “Guitar Fondation of America” GFA en 2018. Artiste invité dans le cadre de la rencontre départementale des conservatoires, section guitare. “Tangos y otras cosas” / 21h30 Concert-conférence. Un parcours musical du romantisme au tango, prétexte à aborder deux grands thèmes qui irriguent l’histoire de ces mouvements culturels : l’éxil et l’amour. Une proposition de Ludovic Michel, guitariste, 1er prix de guitare et musique de chambre au CNSM de Paris.

Entrée libre de 17h à 21h

Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des musées, Salagon vous a préparé 3 concerts autour de la guitare dès 17h. Salagon,musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence

