Nuit des musées Concert de la Nuit des Musées à Salagon Salagon, musée et jardins Samedi 14 mai, 17h00 Entrée libre de 17h à 21h

Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des musées, Salagon vous a préparé 3 concerts autour de la guitare dès 17h.

Rencontre départementale des jeunes guitaristes / 17h

Les élèves de la discipline guitare des écoles de musique du réseau départemental des conservatoires se réunissent à Salagon pour partager leur art.

Récital de Raphaël Feuillâtre / 18h

Guitariste de renomée internationale, titulaire d’un master d’interprétation du CNSMDP et Vainqueur du très prestigieux concours “Guitar Fondation of America” GFA en 2018. Artiste invité dans le cadre de la rencontre départementale des conservatoires, section guitare.

“Tangos y otras cosas” / 21h30

Concert-conférence.

Un parcours musical du romantisme au tango, prétexte à aborder deux grands thèmes qui irriguent l’histoire de ces mouvements culturels : l’éxil et l’amour.

Une proposition de Ludovic Michel, guitariste, 1er prix de guitare et musique de chambre au CNSM de Paris.

Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs.

Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier)

http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon

Highway A51: taken(brought) out 19 to Forcalquier / Prayer to Follow RN 100 direction(management) Mane (in 3 km in the South of Forcalquier) Free entrance from 5pm to 9pm Saturday 14 May, 17:00

Salagon is an unique(only) site located in Mane, at the heart of the Haute-Provence and of Luberon, near(about) Forcalquier. Consisted of a priory classified as “Historic Monument” and 6 hectares of gardens, Salagon is at once a place of history(story), of culture and of knowledges.

Encuentro departamental de jóvenes guitarristas/ 17h Los alumnos de la disciplina guitarra de las escuelas de música de la red departamental de conservatorios se reúnen en Salagon para compartir su arte. Recital de Raphaël Feuillâtre/ 18h Guitarrista de renombre internacional, titular de un máster de interpretación del CNSMDP y ganador del prestigioso concurso “Guitar Fondation of America” GFA en 2018. Artista invitado en el marco del encuentro departamental de conservatorios, sección guitarra. “Tangos y otras cosas” /21h30 Concierto-conferencia. Un recorrido musical del romanticismo al tango, pretexto para abordar dos grandes temas que irrigan la historia de estos movimientos culturales: el éxil y el amor. Una propuesta de Ludovic Michel, guitarrista, 1er premio de guitarra y música de cámara en el CNSM de París.

Entrada libre de 17h a 21h Sábado 14 mayo, 17:00

Prieuré de Salagon, 04300 Mane 04300 Mane Provence-Alpes-Côte d’Azur