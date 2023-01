Concert de la Nouvelle Année Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert de la Nouvelle Année Quai de l'Ill Sélestat

2023-01-29

Bas-Rhin 0 EUR L’Harmonie 1990 vous invite à son traditionnel concert de la Nouvelle Année avec l’Harmonie Echo de Baldenheim en deuxième partie. Traditionnel concert de la Nouvelle Année de l’Harmonie 1990 avec l’Harmonie Echo de Baldenheim en deuxième partie +33 6 10 79 29 77 Sélestat

