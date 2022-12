CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE Frouard Frouard Frouard Catégories d’évènement: Frouard

Meurthe-et-Moselle Frouard Interprétés par Sabine REVAULT D’ALLONES, soprano, Emmanuel PREVOT, ténor et les 55 choristes et 40 musiciens du Choeur et orchestre Gaston Stoltz sous la direction de Daniel Colombat, de grands extraits de La Veuve Joyeuse de Franz LEHAR succèderont au Ballet de Faust de Charles GOUNOD pour ce concert de la Nouvelle Année qui fera valser le coeur des spectateurs.

Entrée 15€, 8€ entre 6 et 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans, réservations au 03 83 22 69 18 ou à l’adresse cogstoltz@gmail.com ou achat sur place une heure avant le concert dans la limite des places disponibles. cogstoltz@gmail.com +33 3 83 22 69 18 http://orchestregastonstoltz.e-monsite.com/ Frouard

