Théâtre Lisieux Normandie, le dimanche 30 janvier 2022 à 16:00

La Neustrienne d’Orbec et l’Orchestre d’Harmonie de Lisieux sont heureux de s’unir pour un premier concert de l’année festif et varié. Venez découvrir en famille l’éventail du répertoire d’un orchestre d’harmonie : de la musique classique à Coldplay, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

Gratuit

