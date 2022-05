Concert de la Musique municipale d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert de la Musique municipale d’Orléans Salle de l’institut, 1 mai 2022, Orléans. Concert de la Musique municipale d’Orléans

Salle de l’institut, le dimanche 1 mai à 18:00

Mis à l’honneur par la Musique municipale d’Orléans, la Batterie- Fanfare et l’Orchestre d’harmonie proposeront un programme musical célébrant les Fêtes johanniques, en présence de Jeanne d’Arc 2022, avec entre autres un hommage à Cracovie, ville jumelée à Orléans.

gratuit

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T18:00:00 2022-05-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans Departement Loiret

Salle de l'institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert de la Musique municipale d’Orléans Salle de l’institut 2022-05-01 was last modified: by Concert de la Musique municipale d’Orléans Salle de l’institut Salle de l'institut 1 mai 2022 orléans Salle de l'institut Orléans

Orléans Loiret