Concert de la musique de l’air, 30 juin 2022, .

Concert de la musique de l’air



2022-06-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-30 21:30:00 21:30:00

En partenariat avec la Ville de Salon-de-Provence, les musiciens de l’Armée de l’Air et de l’Espace proposent un concert de haut vol et solidaire ! Dans le Château de l’Empéri, vont résonner les notes mélodieuses de la Musique de l’air pour ce concert précédant le baptême de promotion de l’École de l’air et de l’espace. Dirigé par le colonel Kesmaecker depuis 2005, La Musique de l’air, grâce à son équipe composée d’une centaine d’Aviateurs, s’illustre sur le territoire métropolitain et à l’étranger.



Entrée libre – Libre participation au profit de la « Fondation des Œuvres Sociales de l’Air ».

Concert de musique militaire

En partenariat avec la Ville de Salon-de-Provence, les musiciens de l’Armée de l’Air et de l’Espace proposent un concert de haut vol et solidaire ! Dans le Château de l’Empéri, vont résonner les notes mélodieuses de la Musique de l’air pour ce concert précédant le baptême de promotion de l’École de l’air et de l’espace. Dirigé par le colonel Kesmaecker depuis 2005, La Musique de l’air, grâce à son équipe composée d’une centaine d’Aviateurs, s’illustre sur le territoire métropolitain et à l’étranger.



Entrée libre – Libre participation au profit de la « Fondation des Œuvres Sociales de l’Air ».

dernière mise à jour : 2022-06-21 par