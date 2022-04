Concert de LA MANZANA ORQUESTA, 27 avril 2022, .

Concert de LA MANZANA ORQUESTA

2022-04-27 – 2022-04-27

En partenariat avec Jazz Sous les Pommiers.

LA MANZANA ORQUESTA est un brass band 100% normand dirigé par Fidel Fourneyron. Ce projet a pu voir le jour grâce au dispositif Normandie Relance Culture mis en place par la Région Normandie.

Après avoir répondu à l’appel à projet du dispositif, le tromboniste Fidel Fourneyron a eu l’idée de créer une fanfare. Pour cette formation, il s’est entouré de musiciens confirmés issus de la scène jazz normande, qui partagent avec lui le goût de l’improvisation, la curiosité et l’exploration musicale dans un jeu collectif.

LA MANZANA ORQUESTA joue un répertoire aux saveurs sud-américaines. Dans la continuité du travail de Fidel pour créer des liens entre jazz et musiques caribéennes et notamment afro-cubaines, le tromboniste pioche, avec ses partenaires, dans un ensemble de compositions personnelles et arrangements de standards du son, de la rumba, de la santeria cubaine, cumbia et autres musiques à danser… Avec un but simple et essentiel : retrouver le plaisir de partager la musique !

