Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: 79370

Celles-sur-Belle

Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle, 2 juillet 2022, Celles-sur-Belle. Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle

2022-07-02 – 2022-07-02

Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris

Samedi 2 juillet à 20h30

Église Abbatiale de Celles-sur-Belle http://www.artenetra.com/ Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris

Samedi 2 juillet à 20h30

Église Abbatiale de Celles-sur-Belle http://www.artenetra.com/ Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris

Samedi 2 juillet à 20h30

Église Abbatiale de Celles-sur-Belle http://www.artenetra.com/ Artenetra

Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 79370, Celles-sur-Belle Other Lieu Celles-sur-Belle Adresse Ville Celles-sur-Belle lieuville Celles-sur-Belle Departement 79370

Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles-sur-belle/

Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle 2022-07-02 was last modified: by Concert de La Maîtrise Notre-Dame de Paris Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 2 juillet 2022 79370 Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle 79370