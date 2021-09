Haute-Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Concert de la Maîtrise de la Perverie Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

Concert de la Maîtrise de la Perverie Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine, 19 septembre 2021, Haute-Goulaine. Concert de la Maîtrise de la Perverie

Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine, le dimanche 19 septembre à 14:00

La Maîtrise de la Perverie, école de choeurs, propose aux enfants et aux jeunes de 7 à 18 ans, un véritable cursus pédagogique musical basé sur une pratique quotidienne et approfondie du chant choral et de l’art vocal. Les Choeurs de la Perverie viendront se produire tout au long du dimanche l’après-midi.

7,50€ à partir de 16 ans / gratuite pour les – de 16 ans

Concert de la Maîtrise de la Perverie Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine La Tournerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Autres Lieu Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Adresse Allée du Château 44115 Haute-Goulaine Ville Haute-Goulaine lieuville Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine