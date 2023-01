CONCERT DE LA LYRE JARZÉENNE Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

CONCERT DE LA LYRE JARZÉENNE Seiches-sur-le-Loir, 5 février 2023
Villa Cipia Place Auguste Gautier

2023-02-05 – 2023-02-05

Maine-et-Loire Venez profiter du concert de la Lyre Jarzéenne organisé par la CCALS et la Ville de Seiches. Le directeur musical Benoît SARÉLOT a préparé un programme attractif et de qualité destiné à tous les publics en puisant dans les œuvres de styles aussi distincts que les arrangements de musique de film, le jazz, les morceaux de variétés, le blues, le rock, la musique traditionnelle et tzigane. Cet ensemble musical de 40 musiciens amateurs est exclusivement composé d’instruments à vent et de percussions. Un bel après-midi de détente en perspective ! Villa Cipia – Seiches L’harmonie de Jarzé, LYRE JARZÉENNE, présente son traditionnel concert +33 2 41 46 20 37 Villa Cipia Place Auguste Gautier Seiches-sur-le-Loir

